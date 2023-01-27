وفاة طالبة البحيرة وعريس سوهاج.. أبرز أحداث المحافظات في أسبوع

شهدت محافظات مصر، الأيام القليلة الماضية واقعتين، أدمت القلوب، بداية من مصرع شاب ثلاثينى عريس منذ أقل من شهرين اختناقا بدخان موقد التدفئة بسوهاج، ثم وفاة طالبة بالشهادة الإعدادية أثناء امتحان مادة الهندسة بمحافظة البحيرة، بهبوط حاد بالدورة الدموية.

مشاهد عديدة مؤلمة ضمتها كلا من الواقعتين، أكسبهما تعاطف الكثيرين مع ذوي عريس سوهاج وطالبة البحيرة، فضلا عن الألاف من الدعوات لهما بالرحمة.

مصرع عريس سوهاج مختنقا

داخل قرية الحمادية بمركز سوهاج عثر أهالى «علي عبد الموجود»، 34 عاما عامل بالمعهد الديني، والشهير بعريس سوهاج، عليه وزوجته «منى أحمد»، الشهيرة بعروس سوهاج بحالة اختناق وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى لإسعافهما ليلفظ عريس سوهاج أنفاسه الأخيرة وتنقل زوجته للعناية المركزة.

الإخطار الأمنى لعريس سوهاج

وقد تلقى أمن سوهاج إخطارًا بوصول شاب ثلاثيني وزوجته مختنقين بدخان موقد التدفئة، وتم إسعاف زوجته بينما لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع طالبة البحيرة بالامتحان

داخل لجنة امتحانات مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة لفظت الطالبة شروق خليف، ابنة قرية البردلة الشهيرة بطالبة البحيرة أنفاسها الأخيرة إثر هبوط حاد بالدورة الدموية ، ليفطر قلب والدتها ووالدها، حيث فقد نجلهما «محمد»، منذ أقل من أسبوعين لتلحق به نجلتهما.

زفة طالبة البحيرة لقبرها

ورفض الأب دفن نجلته بل أصرّ أن تظل معه يوما، وتزينت سيارة الإسعاف التي نقلت الجثمان، بناء على طلب والدها قائلا: «أنها زفت نجلته للجنة» وأوصى والدها ووالدتها طالبة البحيرة بشقيقها، وفقا لحديث نوال خليف إحدى أهالى القرية لـ«الوطن».

الإخطار الأمنى بوفاة طالبة بالامتحان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد استقبال مستشفى كفر الدوار جثمان الطالبة شروق خليف التي لفظت أنفاسها الأخيرة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية وتحرر محضر بالواقعة.