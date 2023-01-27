عروس سوهاج تروي تفاصيل جديدة عن وفاة زوجها.. هرب من البرد فمات بالدخان

غادرت منى أحمد، عروس سوهاج العناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعي عقب إصابتها بجلطة، إثر معرفتها بوفاة زوجها على عبد الموجود، اختناقا بدخان موقد التدفئة، بعد مرور شهرين على زفافهما وتروى لذويها تفاصيل الواقعة، وفقا لحديث «أحمد.ع»، نجل عمومتهما لـ«الوطن».

قالت عروس سوهاج ، إنها وزوجها الراحل أشعلا الموقد اليدوي للتدفئة من برودة الطقس وأشعلا النيران في «جروانة الفحم» داخل شقتهما.

نقل موقد التدفئة لغرفة النوم

أضافت عروس سوهاج، أن زوجها الراحل نقل موقد النار داخل غرفة النوم الخاصة بهما للتدفئة، وأغلقا الباب بإحكام، ومنع الهواء ودخول الأكسجين إلى الغرفة، لتستيقظ فاجأة في حالة اختناق.

كشف اختناق عروسين سوهاج

وقال نجل عمومتهما، إن الأسرة انتظرت العروسين فترة طويلة للزيارة كعادتهما فالجميع يعيش معا «بمنزل العائلة»، ومع عدم الرد على الاتصالات بدأ القلق يدب في نفوس الأسرة حتى تم كسر باب شقة العروسين وغرفة النوم الخاصة بهما، وعثر على العروسين في حالة إغماء والدخان منتشر في أركان الحجرة ليتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى وتبين مصرع الزوج ونقلت عروس سوهاج للعناية المركزة.

الإخطار الأمني وبلاغ الواقعة

تلقت مديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد وصول زوجين، إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصابين باختناق بدخان موقد التدفية، ولقي العريس مصرعه أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.