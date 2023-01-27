الأيام الأخيرة فى حياة عريس سوهاج: «كان يطلب رضا والدته»

قصت منى أحمد، الشهيرة بعروس سوهاج، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة زوجها قبل رحيله اختناقا بالدخان، ووفقًا لحديث أحمد على، نجل عمومتهما، لـ«الوطن»، إن زوجها كان يتحدث كثيرًا عن والدته في آخر أيامه وكان دائمًا يطلب رضاها ويكون ذلك أكثر ما يشغله عند وفاته «راضية عني ولالا» دون أن يعلم أنه يفارق الحياة.

ولفتت إلى أنها للمرة الأولى منذ زواجهما يقرران إشعال موقد التدفئة داخل غرفة النوم.

وصية عريس سوهاج

وأضاف نجل عمومتهما أن والدة عريس سوهاج، راضية عنه تماما، حيث كان يعاملها برفق ويُلبي كل طلباتها «ربنا وأمك وأخواتك وأصحابك راضيين عنك ياعلى»

وأوضح نجل عمومته أن عريس سوهاج، كان يشتهر بلعب العصا حتى لقب بـ«ملك العصا»، ويشارك بمراسم الزفاف والمناسبات السعيدة بقرية الحمادية والقرى المجاورة، فقال نجل عمومته: «كان محبوب ويعرف الأصول، مش باللعبة بس لكن بكل حاجة الله يرحمه كان ابن موت».

حالة عروس سوهاج الصحية بعد الجلطة

وأفاد نجل عمومة عروس سوهاج، أن حالة عروس سوهاج في تحسن، عقب مغادرة العناية المركزة للمرة الثانية، وإذابة الجلطة التي أصابتها فور إسعافها وخروجها من العناية المركزة بالمرة الأولى.

الإخطار الأمنى بالواقعة

تلقت مديرية أمن سوهاج إخطارا يفيد مصرع شاب ثلاثيني من مركز سوهاج، اختناقا بدخان موقد التدفئة وإصابة زوجتة عقب زفافهما بأقل من شهرين، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى وتم تحرير محضر بالواقعة.