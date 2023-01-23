مصرع شاب سقط من شرفة منزله في البساتين.. والتحريات: اختل توازنه

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لكشف غموض سقوط شاب من شرفة منزله ووفاته في الحال بمنطقة البساتين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

وكان مأمور قسم شرطة البساتين تلقى إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة بادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «رضا ش ف» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف في أنحاء متفرقة من الجسم.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات عن عدم وجود شبهه جنائية، ورجحت أن المتوفى اختل توازنه وسقط في الشارع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.