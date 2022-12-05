العثور على جثة شخص متحللة في منزله بالعريش.. «مات من فترة طويلة»

عثر عدد من الأهالي في العريش بشمال سيناء على جثة شخص متحللة داخل منزله بمدينة العريش، وأبلغوا الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.

بلاغ بالعثور على جثة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء تلقت بلاغا من مرفق إسعاف شمال سيناء، بوجود شخص متوفى في حالة تيبس داخل شقته بمدينة العريش، بعد عثور الأهالي على جثته.

وأكدت مصادر طبية أن غرفة العمليات بمرفق إسعاف شمال سيناء تلقت بلاغا من المواطنين عن وجود جثة في منزل خلف بنك إسكندرية بمدينة العريش، وتم توجيه سيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين وجود متوفى في حالة تيبس تام، دلالة على وفاته منذ ساعات طويلة غير محددة، وتم الاتصال بالأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

لا توجد إصابات ظاهرية

وأضافت المصادر الطبية أن الحالة لشخص يدعى «مجدي عبد الرحمن هلال»، 35 سنة، من محافظة الشرقية، ولا توجد إصابات ظاهرية أو آثار لجريمة، ويوجد تيبس بالجسم، وذلك نتيجة وفاة طبيعية.