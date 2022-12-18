جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة متحللة في مرسى علم

تكثف الأجهزة الأمنية بمرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، جهودها لفك لغز العثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية في شارع 41 بمرسى علم، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على جثة في مرسى علم

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بعثور الأجهزة الأمنية في مرسى علم على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر بشارع 41 في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

تشريح الجثة.. وطلب تحريات المباحث

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية في الحادث من عدمه.