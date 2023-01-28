شروط وظائف قطار التالجو.. للذكور فقط والتقديم يبدأ اليوم

تبدأ شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، استقبال طلبات التقديم في فرص عمل بقطارات تالجو، استعدادا لتشغيل قطارات تالجو بالوجه القبلي، مؤكدة في منشور لها أن التعاقد يتم دون وساطة أو رسوم.

شروط وظائف قطار التالجو

- أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى ومحافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.

- يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة بأعمال الأمن والنظافة.

- ألا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 42 عاما.

- أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء النهائي منها.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

أنواع وظائف قطار التالجو المتاحة

- مشرف أمن غرفة المراقبة وفرد أمن ويشترط مؤهل متوسط وفوق متوسط وعالٍ.

- قائد طاقم القطار ويشترط مؤهل عالٍ مناسب.

- عامل نظافة ويشترط مؤهل إعدادية ومؤهل متوسط.

- أفراد تدخل سريع وتشترط:

* مؤهل متوسط.

* مؤهل فوق متوسط.

* مؤهل عالي.

* خبرة في أعمال الحراسة.

* التمتع بلياقة بدنية عالية، للعمل على تأمين ونظافة قطارات تالجو أثناء وبعد الرحلة.

مميزات العمل بالشركة

- تأمينات اجتماعية وصحية.

- التعاقد الفوري.

- تأمين ضد حوادث القطارات والطرق السريعة.

- مرتبات وحوافز مجزية.

- زي للعمل.