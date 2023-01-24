مواعيد القطارات من أسوان للقاهرة اليوم.. تأخيرات تصل لـ30 دقيقة

كشفت هيئة السكة الحديد، مواعيد القطارات من أسوان للقاهرة، اليوم الثلاثاء، مؤكدة وجود خطة لتطوير المنظومة، التي يبلغ طولها 10 آلاف كيلو متر بالتعاون مع شركات عالمية في إدارة وتشغيل وصيانة عدد من وسائل النقل الحديثة، مشددة على جميع المواطنين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالتأخيرات.

مواعيد القطارات من أسوان للقاهرة مرورواً بأسيوط وسوهاج

في إطار دورها الخدمي تُقدّم «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل مواعيد القطارات من أسوان للقاهرة مرورواً بأسيوط وسوهاج اليوم الثلاثاء:

- قطار رقم 85 أسوان - القاهرة نوم: 04:10 صباحًا.

- قطار رقم 997 أسوان - القاهرة: 04:35 صباحًا.

- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية: 05:45 صباحًا.

- قطار رقم 989 أسوان - القاهرة: 06:40 صباحًا.

- قطار رقم 971 سوهاج - بورسعيد: من القاهرة الساعة 07:05 صباحًا.

- قطار رقم 991 سوهاج - القاهرة: من القاهرة الساعة 08:20 صباحًا.

- قطار رقم 987 الأقصر - القاهرة: من القاهرة الساعة 10:15 صباحًا.

- قطار رقم 891 أسوان - القاهرة VIP: من القاهرة الساعة 03:00 عصرًا.

- قطار رقم 983 أسوان - القاهرة: 04:20 مساءً.

- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP: الساعة 05:15 مساءً.

- قطار رقم 2013 أسوان - القاهرة: 10:10 مساءً.

- قطار رقم 2007 أسوان - القاهرة VIP: الساعة 11:20 مساءً.

- قطار رقم 2015 أسوان - القاهرة VIP: الساعة 11:30 مساءً.

مواعيد القطارات من أسوان للقاهرة.. متوسط التأخيرات

- الخط المتجه من القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- الخط المتجه من القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- الخط المتجه من أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- الخط المتجه من بنها- بورسعيد: 90 دقيقة.

- الخط المتجه من طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- الخط المتجه من قليوب – شبين القناطر – الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.