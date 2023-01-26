4 معلومات عن مشروع تطوير حاجز الأمواج بميناء دمياط ليصبح مركزا عالميا للتجارة

يعتبر حاجز الأمواج الشرقي الجديد لميناء دمياط، أهم عمل هندسي يتم لتأهيل ميناء دمياط ليصبح من المواني المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط الحاجز بطول 1420 مترا وأقصى عمق عند رأس الحاجز يصل إلى 12 مترا.

يأتي تطوير المشروع ضمن خطة الحكومة المصرية لتطوير كافة المواني المصرية، لجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يتم العمل حاليا على على تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي لميناء دمياط.

جهود الدولة لتطوير المواني

وتستعرض «الوطن»، أهم المعلومات عن مشروع تطوير حاجز الأمواج الشرقي لميناء دمياط، وكذلك جهود الدولة في تطوير المواني وهي كالتالي:

- يتم حاليا تنفيذ مشروع حاجز الأمواج الغربي الجديد بميناء دمياط.

- حاجز الأمواج الغربي الجديد لميناء دمياط يمتد بطول أجمالي 5400 متر.

- يهدف لحماية ميناء دمياط من العوامل الجوية المختلفة.

- كما يساهم في تشكيل أرض بمساحة تصل لـ3 ملايين م2 لزوم توسعات ميناء دمياط.

- توجد آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالمواني، وتطوير الجمارك.

- العمل على الإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في المواني المصرية المختلفة.

- التأكد من عملية سير منظومة الشحن المُسبق بشكل فعّال يُسهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج.

- إجمالي المُفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 18 حتى 23 يناير 2023، والذي بلغ ما يزيد على 1.5 مليار دولار.

- العمل على توفير دعم فني دائم بالميناء وذلك لحل أي معوقات بشكل فوري.

- عقد دورات تدريبية لموظفي الجمارك بالمواني الجافة.

- مع مواصلة التنسيق الدائم بين مصلحة الجمارك وهيئات المواني.

العمل على تذليل أية معوِّقات فيما يخص تداول البضائع الواردة.

- تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والنقل، لوضع تصور وخطة لتيسير إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالمواني، بأقصى سرعة ممكنة.