بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي لتلبية رغبات المسافرين من طلاب الجامعات، والشركات السياحة والهيئات المختلفة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، فضلًا عن تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

تفاصيل تشغيل قطارات إضافية على السكة الحديد

وأكدت الهيئة، أنه تم تشغيل عدد 4 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان والعكس وذلك بداية من اليوم الخميس الموافق 26 يناير الجاري، حتى يوم 25 فبراير المقبل، فضلاً عن القطارات التي تعمل يومياً.

مواعيد القطارات الإضافية

وترصد «الوطن» في السطور التالية القطارات الإضافية التي بدأت تعمل اليوم:

- قطار رقم 1936 VIP من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:05 صباحاً.

- قطار رقم 1936 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 22:40 يصل أسوان الساعة 12:00.

- تشغيل قطار رقم 1937 VIP من أسوان الساعة 18:50 يصل القاهرة 07:05 صباحا يوم 27/1/2023.

- قطار رقم 1939 ثالثة مكيفة من أسوان الساعة 22:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً.

توجيهات مهمة من السكة الحديد للركاب

شددت السكة الحديد، في ضوء ما تقوم به من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد ومن ضمنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن على متابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك التي تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر.

وطالبت السكة الحديد بالاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى السماح للركاب بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد إطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقي المحطات تجنباً لدفع لغرامة وحفاظا على موارد الهيئة.