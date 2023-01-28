تامر حسني يعلن انضمام مي عمر لفيلم «تاج»

أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن فيلمه الجديد «تاج» والذي تشاركه فيه البطولة مي عمر.

ونشر حسني مجموعة صور تجمعه بفريق العمل ومي عمر أثناء تعاقدها على الفيلم، وعلق عليها قائلًا: «مبروك يا مي فيلم تاج، تأليف تامر حسني إخراج ساره وفيق.

الفيلم يعتبر التعاون الثاني بين تامر حسني ومي عمر بعد فيلم «تصبح على خير» والذي ضم درة، ونور، ومى عمر، وإخراج محمد سامى.

فيلم بحبك

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني هو فيلم بحبك، وشاركه البطولة هنا الزاهد، وحمدي المرغني، وهدى المفتي، وأحمد عزمي، تأليف وإخراج تامر حسني، في أول تجاربه الإخراجية في السينما.