تامر حسني وشيبة وشاكوش يحييوا حفلا غنائيا في مدينة نصر

أحيا النجوم تامر حسني وأحمد شيبة وحسن شاكوش، حفلا غنائيا ضخما في ستاد الهوكي بمدينة نصر، وسط حضور عدد كبير من عشاقهم ومحبيهم الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

تامر حسني وحسن شاكوش يشعلان حفل بستاد الهوكي

وقدم كل منهم باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي شاركهم الغناء والرقص، والحفل نظمه أشرف هريدي والإضاءة لطارق صبري، الذى أبهر جميع الحضور، كما قدم أحمد عصام فقرة ألعاب نارية، نالت إعجاب كل الحضور في جو ملئ بالبهجة والسعادة.

آخر أعمال تامر حسني

وكانت آخر أعمال تامر حسني فيلم «بحبك» الذي جرى طرحه بالسينمات منذ عدة أشهر، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا وإيرادات قياسية كعادته في كل أفلامه، كما يعكف تامر حاليا علي التحضير لفيلم جديد يحمل عنوان تاج، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأيام المقبلة، وعلى الأرجح سيتم عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.