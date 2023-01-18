تامر حسني ينشر مقطع فيديو من كواليس فيلم «البدلة»

كشف الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن كواليس مشهد جمعه بالفنان أكرم حسني وماجد المصري من فيلم «البدلة».

ونشر تامر حسني المشهد، وعلق: «حلاوة المشهد ده أننا عيدناه 60 مرة عشان ماجد بيضحك بجد، وبصوت عالي في كل مرة، ودي المرة الوحيدة اللي ضحك فيها، وعرف يداري وشه بعد جملة إحنا جايبينه يتعشى يابني، بس باين برضو للّي يركز، من فيلم البدلة».

فيلم «البدلة»

فيلم البدلة، قصة تامر حسني وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج محمد العدل وإنتاج وليد منصور، يشارك في بطولته دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة.