الشركة المنظمة لحفل تامر حسني في الشارقة: حضور أسطوري

كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر حسني، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، أنّ الحفل الذي نظمته قبل أيام قليلة، وأحياه الفنان تامر حسني، كان أسطوريا وشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

حفل تامر حسني في الشارقة

ونشرت الشركة المنظمة عبر حسابها على إنستجرام، صورا من حفل تامر حسني، أتبعتها بتعليق: «كان تامر حسني أسطوريا، الأسطورة العربية الحقيقية، شكرًا لوجودكم هنا، وشكرًا لكم جميعًا لإنشاء مثل هذه الحفلة الرائعة، مقدمة لكم من الخطوط الجوية القطرية والسياحة القطرية».

تحضير تامر حسني لفيلمه الجديد

ويبدأ تامر حسني خلال الأيام القليلة المقبلة، تصوير فيلمه السينمائي الجديد، بعد النجاح الذي حققه مؤخرًا من خلال فيلم «بحبك» الذي تعاون فيه مع الفنانة هنا الزاهد وعدد آخر من الفنانين.

ويتولى الفنان تامر حسني كتابة قصة وسيناريو الفيلم الجديد الخاص به، أما الإخراج فتتولاه المخرجة سارة وفيق، التي تعاونت معه من قبل في فيلم «مش أنا» وحققا نجاحًا كبيرًا سويًا.