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شادي محمد لـ لاعب «كابيتانو مصر» بعد تعرضه للطرد: الأخلاق قبل الكرة

كتب:

أحمد حامد دياب
01:01 ص | السبت 28 يناير 2023
شادي محمد

شادي محمد

حذر شادي محمد كابتن النادي الأهلي السابق توعية أحد المشاركين في برنامج «كابيتانو مصر» بعد تعرضه للطرد في مباراة أقيمت بين فريقي صالح سليم وخالد لطيف، وذلك بسبب الاعتداء على زميله، والاعتراض على قرارات الحكم قائلاً: «تصرف غير جيد، والأخلاق قبل كرة القدم، وسيكون هناك عقاب بالاستبعاد من المشاركة».

كما وجه شادى محمد، العديد من النصائح المهمة لأطفال كابيتانو مصر، أهمها أن لاعب الكرة لا بد أن تكون أعصابه قوية ولا يخاف من الكرة، موضحا أنه مؤمن بإمكانياتهم الفنية.

كما اختبر لاعب المنتخب الوطني السابق والنادي الأهلي سيد معوض وشادي محمد لاعبي كابيتانو مصر في التسديد على المرمى، من خلال وضع غمامة على العين ثم التسديد.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، والذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويتم إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر» الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON». 

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