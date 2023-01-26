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محمود أبو الدهب بعد استبعاد أول لاعبين من فريقه في «كابيتانو مصر»: ملهمش حظ معانا

كتب:

محمد أيمن سالم
11:40 م | الخميس 26 يناير 2023
كابتن محمود أبو الدهب

كابتن محمود أبو الدهب

تحدث محمود أبو الدهب عن كواليس استبعاد لاعبين من فريقه في برنامج «كابيتانو مصر»، والذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية. 

أبو الدهب: مكانش ليهم الحظ

وقال «أبو الدهب» عن استبعاد عبد الرحمن عماد، وعبد الرحمن محمود: «هما اللي مكانش ليهم الحظ معانا، لكن بتمنى لهم التوفيق، ولازم يتعودوا على كده إنهم ممكن ما يلعبوش وممكن يمشوا ولازم يتعودوا على ده من صغرهم».

فيما أعلن رضا عبد العال حصول اللاعب أيمن أبو السعود، من فريق حمادة إمام بقيادة طارق السيد، على الشارة الذهبية بعد أداء جيد قدمه خلال المباراة التي خاضها فريقه.

منح رضا عبد العال الشارة الذهبية

ورغم خسارة فريقه محمود الجوهري بقيادة محمود أبو الدهب، منح رضا عبد العال الشارة الذهبية للمتسابق أحمد علي، وتحمي الشارة الذهبية اللاعب من الاستبعاد في المباراة التالية حال خسارة فريقه.

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا لحلقات برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

ويتم إذاعة حلقات برنامج "كابيتانو مصر"، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة "ON". 

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج "كابيتانو مصر"، والذى يعد أكبر برنامج فى الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

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