رضا عبد العال: «كابيتانو مصر» بداية إصلاح الكرة المصرية

علق رضا عبد العال، اليوم، على برنامج كابيتانو مصر، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف المواهب الكروية، قائلا: إن البرنامج بمثابة بداية إصلاح للكرة المصرية.

بداية الإصلاح فى كرة القدم

وأضاف رضا عبد العال: «أنا انبهرت، بالملاعب، والتصوير واللاعبين، برنامج من أحسن البرامج لاكتشاف المواهب، وده بداية الإصلاح في كرة القدم، ومصر ولادة ونضرب تعظيم سلام للدولة والناس اللي فكرت في المشروع ده، لأن احنا عندنا مواهب وأنت بتثقلهم».

كابيتانو مصر

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا لـ حلقات برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة، أذ تذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر القناة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.