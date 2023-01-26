فريق حمادة إمام «طارق السيد» يفوز على الجوهري «أبو الدهب» في «كابيتانو مصر»

شهدت حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر»، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب، اليوم الخميس، مباراة جديدة من مباريات البطولة.

وشهدت الحلقة مواجهة بين طارق السيد، مدرب فريق «حمادة إمام»، وفريق «محمود الجوهري» بقيادة محمود أبو الدهب.

فوز فريق حمادة إمام

وفاز فريق «حمادة إمام» على نظيره «محمود الجوهري» بنتيجة 1- 0.

وتقدم قناة ON بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب الشابة.

كابيتانو مصر

وتذاع حلقات برنامج كابيتانو مصر، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة ON.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، والذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.