منافسة بين مدربي «كابيتانو مصر».. عبدالستار صبري يتفوق على أحمد الكاس

نجح الكابتن عبدالستار صبري، نجم المنتخب الوطني الأسبق، في تحدي المهارات متوفقًا على الكابتن أحمد الكاس لاعب الزمالك السابق، وذلك خلال أحداث الحلقة الثانية عشرة من حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع عبر فضائية «ON».

ونجح شادي محمد لاعب الأهلي السابق في التحدي، متفوقًا على محمد اليماني داخل ملعب «كابيتانو مصر».

واستمرت المنافسة بين المدربين داخل وخارج أحداث البرنامج من أجل تفوق كل مدرب على الاخر لتحقيق نتائج جيدة ورغم اعتزالهم منذ سنوات إلا أنهم مازالوا محتفظين بلياقتهم البدنية العالية.

وتفوق عبدالواحد السيد على سارة حسانين في تحدي آخر داخل ملعب «كابيتانو».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج "كابيتانو مصر"، والذى يعد أكبر برنامج فى الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويتم إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر» الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة "ON".