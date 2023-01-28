مصرع 4 أشخاص في حادث مروري بالبحيرة: «كانوا راجعين من فرح»

لقي قبل قليل 4 أشخاص مصرعهم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل أمام قرية خنيزة، التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثث إلى مستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وجرى حفظ الجثث تحت تصرف النيابة.

أسماء المتوفين في الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين مصرع كل من «خالد ا -خ »، 30 سنة، «سعيد. ع. ح»، 62 سنة، «محمد . ج . ا »، 68 سنة، وشخص آخر مجهول الهوية، وجرى التحفظ عليهم داخل ثلاجة حفظ الموتى وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

الضحايا كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف

وقال أحد شهود عيان أن المتوفين كانوا في طريقهم لمحل إقامتهم بعد حضورهم حفل زفاف بمركز بدر، حيث صدمتهم سيارة نقل مما أدى إلى تفحم سيارتهم الملاكي ووفاتهم في الحال.