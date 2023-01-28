مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي طالب مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى الجامعي والمصابين لأخرى تخصصي.

إخطار لمدير سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم يفيد بانقلاب سيارة ومتوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

عجلة القيادة اختلت بيده

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي محددة قيادة المدعو «عمرو م ام» 39 سنة، موظف، ويقيم الجيزة أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر ما أدى لانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة المدعو «يوسف س ا م 15 سنة، طالب، ويقيم فيصل الجيزة من مستقلي السيارة وإصابة كل من قائد السيارة بارتجاج بالمخ، ودينا ا م ع 36 سنة، حاصلة علي ليسانس آداب كسر بالقفص الصدري وكدمات متفرقة بالجسم، وسما س ا م 14 سنة، طالبة كسر في العنقية الأولي بالعمود الفقري» ويقيمون الجيزة من مستقلي السيارة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال «مصطفي م ا م» 28 سنة، حاصل على معهد فني تجاري، ويقيم دائرة مركز أخميم «نجل عم المتوفى» قرر بمضمون ما تقدم. وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «نزيف بالمخ وتهشم بعظام الجمجمة أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية» ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.