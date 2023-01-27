مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ربع نقل بمنشأة القناطر

لقى مندوب مبيعات مصرعه وأصيب سائق بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم أثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مصر اسكندرية، ونُقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى زايد العام، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء احمد خلف نائب مدير المباحث، إخطارًا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق مصر إسكندرية، وانتقل العقيد تامر صالح مفتش المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

تفاصيل الحادث

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل قيادة «محمد.ر» 36 سنة، سائق مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبرفقته «طه.ع» 55 سنة، مندوب مبيعات متوفى، وتبين أن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي بالسيارة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابها على الطريق الصحراوي، ورفعت آثار الحادث والتحفظ على السيارة، ونقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى زايد العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.