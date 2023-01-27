عاجل.. إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب قبل قليل 14 شخصًا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق وادي النطرون العلمين بالكيلو 18 اتجاه الصحراوي، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بانقلاب سيارة ميكروباص

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق وادي النطرون العلمين بالكيلو 18 مما أدى إلى إصابة 14 شخصا، ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث انقلاب الميكروباص

أسفر حادث انقلاب الميكروباص إصابة كل من «محمود محمد أحمد»، مقيم المنصورة، «جودة محمود جودة»، 35 سنة، مقيم القليوبية،«أحمد عبدالمالك حافظ»،35 سنة،«أحمد محمود عبد الحميد»، مقيم المنصورة،«أسامة السعيد مصطفى»، 25 سنة، مقيم الغربية، «حاتم فؤاد المرسى»، 39 سنة، مقيم المنصورة، «هاشم أبو الفضل عرفة»، 32 سنة، مقيم المنصورة، و«محمود عزت محمد»، 30 سنة،مقيم المنصورة.

إضافة إلى «أحمد السيد محمد»، 30 سنة، مقيم المنصورة،«إسلام محمود السيد»، 18 سنة، مقيم المنصورة،«عبد المنعم محمد عبد المنعم»، 21 سنة، مقيم الدقهلية، «إيهاب ربيع عيد أحمد»، 42 سنة، مقيم الدقهلية، «هانى محمد رأفت»، 16 سنة، مقيم الدقهلية، «محمد صلاح عبد الحميد »، 21 سنة، مقيم الدقهلية .

ونقل المصابين جميعا إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة وجاري المتابعة من داخل المستشفى.