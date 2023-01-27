مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا

لقي طالب مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية تونا الجبل في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

انقلاب ملاكي بالطريق الصحراوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «8514 ه ع ب»، ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية تونا الجبل بمركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن مصرع «كارس.ك»، 13 عاما، طالب، مقيم بمحافظة الجيزة.

نقل 3 مصابين إلى مستشفى ملوي

وأصيب في الحادث 3 آخرين يقيمون في محافظة الجيزة وهم «كيرلس.س» 62 عاما بالمعاش، شقيقه مينا 30 عاما، و«ماري.ف»، 29 عاما، وتنوعت إصابتهم بين سحجات وكدمات، وجرى نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

تم تحرير محضرا بالحادث، والتحفظ على الجثة بالمشرحة، والسيارة الملاكي بموقع الحادث تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور لتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.