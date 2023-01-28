مصرع عامل سقط في حفرة بسوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، سقوط شخص داخل حفرة بناحية منزله ما نتج عنه ووفاته وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.

إخطار لمدير أمن سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا من دائرة مركز طهطا، شمال سوهاج يفيد بسقوط شخص بحفرة ووفاته بناحية الجبيرات، دائرة مركز طهطا.

وبالفحص تبين سقوط المدعو «فتحي ام ا» 57 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية من منزله اختل توازنه وسقط داخل حفرة على جانب الطريق ما نتج عنه ووفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وبسؤال شقيقه المدعو «حسين ا م ا» 52 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية» ولا توجد شبهة جنائية»، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.