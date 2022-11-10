انتهاء أعمال تجديد وإحلال مستشفى طهطا العام بسوهاج بتكلفة 243 مليون جنيه

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة طهطا، انتهاء أعمال إحلال وتجديد مستشفى طهطا العام، بتكلفة 243 مليونا و200 ألف جنيه، على مساحة 3470 مترا مربعا، وتابع المحافظ موقف توريد الأجهزة الطبية الجديدة للمستشفى، وتجهيز غرف العمليات، والعنايات المركزة، وغرف إقامة المرضى، والمعامل، استعدادا للتشغيل التجريبي وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين من أهالي مركز طهطا.

وأكد المحافظ اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بسوهاج، مشيرا إلى أهمية المشروع بالنسبة لأهالي مركز ومدينة طهطا، الذي يأتي في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية، ورفع كفاءة المنظومة الطبية بسوهاج، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.

تفاصيل تطوير المستشفى

وتفقد «الفقي» الأقسام المختلفة بالمستشفى، واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع الذي نفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إذ بدأ العمل به في فبراير 2020، ويضم المستشفى بعد التطوير 149سرير إقامة مرضى، 30 سريرا للعناية المركزة، 31 سرير أطفال مبتسرين، و120 أسرة نوعية، إضافة إلى 4 غرف عمليات وغرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن 70 سريرا للغسيل الكلوي، واستقبال طوارئ يضم 19 سريرا، و 5 غرف أشعة متنوعة، و5 معامل، وبنك للدم.

تطوير مبنى العيادات الخارجية

وأشار الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أن أعمال تطوير مستشفى طهطا العام، شملت أيضا تطوير مبنى العيادات القديم بإجمالي مسطح 7800 متر، وإنشاء مبنى الإقامة بإجمالي مسطح 3664 مترا، وتعلية مبنى الغسيل الكلوي، وإنشاء الطابقين الخامس والسادس.

رافق المحافظ خلال جولته أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والعميد خالد حلاوة مدير مشروعات سوهاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، والمهندس علي عبدالستار مدير مشروعات بوزارة الصحة.