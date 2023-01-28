غدا.. 262 مرشحا يتنافسون في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التونسية

تنطلق الجولة الثانية من انتخابات مجلس نواب الشعب «البرلمان» في تونس، غدًا الأحد، التي يتنافس فيها 262 مترشحا لتشكيل برلمان جديد للبلاد.

صمت انتخابي في تونس قبل 24 ساعة من انتخابات مجلس نواب الشعب

ودخلت تونس، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي، التي يحظر فيه على الجهات الرسمية وكافة المرشحين والأحزاب السياسية ممارسة أي نشاط دعائي وترويجي والقيام بأي عملية لكسب الناخبين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وغدا الأحد، ستنظم الجولة الثانية من انتخابات مجلس نواب الشعب «البرلمان» في تونس، بمعظم المناطق، وتشمل 131 دائرة انتخابية و262 مرشحًا، بعد تحقيق 23 مرشحا فقط الفوز في الدور الأول من أصل 161 مقعدا، من بينهم 3 نساء.

إعلان النتائج الأولية للجولة الثانية من انتخابات البرلمان التونسي الأربعاء المقبل

وسيتم إعلان النتائج الأولية للجولة الثانية من انتخابات مجلس نواب الشعب «البرلمان»، الأربعاء المقبل، فيما سيتم الكشف عن النتائج النهائية للانتخابات إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 4 مارس المقبل.

وخلال الفترة التي سبقت الجولة الثانية من انتخابات مجلس نواب الشعب «البرلمان»، حرص رئيس البلاد قيس سعيد، خلال لقاءاته مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن وغيرها من المسؤولين في حكومتها على التأكيد على ضرورة توفير الشروط كافة في إطار الحياد التام ليعبر الشعب عن إرادته بكل حرية.

ودعا سعيد، في وقت سابق الإدارات المحلية التونسية، التزام الحياد في الجولة الثانية من انتخابات مجلس نواب الشعب «البرلمان» المقررة غدا الأحد.