ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في كوريا الجنوبية لـ33 ألف حالة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 29 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليترفع إجمال الحالات إلى 33 ألف و361 حالة وفاة.

وقالت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 23 ألف612 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 48 حالة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «مكافحة الأمراض»، إلى ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 30 مليون و130 ألف و730 حالة.

وأمس الجمعة، سجلت وكالة «مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، 36 حالة وفاة بفيروس كورونا و 31 ألف و711 إصابة بالمرض من بينها 49 حالة وافدة من الخارج.