أيمن مصطفى يزور «دير القديس سمعان» في أولى حلقات برنامجه على «ON»

زار أيمن مصطفى دير القديس سمعان والمنحوت بالكامل داخل الجبل، في أولى حلقات برنامج «أيمن وسكر» المذاع عبر فضائية «ON»، والذي يهدف لتسليط الضوء على الأماكن السياحية المصرية بشكل كوميدي.

زيارة لدير القديس سمعان الأثري

وذهب أيمن مصطفى رفقة صديقه عبدالعظيم لزيارة الدير والذي يعتبر من الآثار المهمة والنادرة في مصر والذي يحتوي على أماكن للألعاب والترفيه وغيرها وبالفعل لعب بعض ألعاب المغامرات الموجودة في الدير.

ولعب أيمن مصطفى بعض الألعاب الخطرة والتي تتسبب في افراز هرمون الأدرنالين على حد تعبيره حيث انتقل منه جبل لجبل بعدما ربطوه في حبل يربط الجبلين ثم ركب مارس لعبة أخرى خطيرة وأغلب الألعاب قائمة على فكرة الانتقال بين الجبال باستخدام الحبال.

الانتقال بين الجبال باستخدام الحبال

كما انتقل أيمن مصطفى بين جبلين باستخدام ممر من الشباك المعلقة والمربوطة بأحبال وفيها ممر ضيق بين الشباك ليمشي فيه، ولعب لعبة «المرجيحة» الكبيرة المربوطة بين جبلين داخل الدير.

واختتم أيمن مصطفى نزهته بجولة في النيل وركب أحد المراكب النيلية وتجول في النيل مستمتعًا بنيل القاهرة الرائع.