4 أحداث اقتصادية بأمريكا.. أبرزها إغلاق سهم «تسلا» عند مستويات 177.88 دولار

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 أحداث كان من أهمها إغلاق «داو جونز الصناعي» على ارتفاع في «بورصة نيويورك» بـ28.67 نقطة، فيما سجل سهم شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية أفضل أداء أسبوعي منذ مايو 2013.

وأمس الجمعة، سجلت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك، وسجل مؤشر «ناسداك المجمع»، صعودا بـ 109.30 نقطة «0.95%» ليغلق عند 11621.71 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

ارتفاع«ستاندرد أند بورز 500» بـ10.13 نقطة

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي»، بـ 28.67 نقطة، «0.08%» ليحقق عند الإغلاق 33978.08 نقطة، فيما زاد «ستاندرد أند بورز 500 القياسي»، 10.13 نقطة «0.25%»، ليسجل 4070.56 نقطة.

بدوره، ارتفع سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، 11% ليغلق عند مستويات 177.88 دولار، ليسجل أفضل أداء أسبوعي منذ مايو 2013، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون

من جهته، وافق مجلس «النواب» الأمريكي، أمس الجمعة، على مشروع قانون للحد من قدرة رئيس البلاد جو بايدن على استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، وجاءت الموافقة بدعم 221 نائبًا، وصوت 205 ضدها، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسيستخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القانون المذكور إذا وافق عليه مجلسا النواب والشيوخ، وفقا لما اعلنه ممثلو «البيت الأبيض» في وقت سابق.

من جانبه، فرض بنك «مورجان ستانلي» غرامات تزيد عن مليون دولار على موظفيه في إطار سعيه للقضاء على إساءة استخدام واتس آب وتطبيقات أخرى لإجراء أعمال رسمية.