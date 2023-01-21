بيانات: ارتفاع الطلب العالمي على النفط في نوفمبر 1.7 مليون برميل يوميا

قالت بيانات جديدة صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إن هناك ارتفاعا ملحوظا في الطلب العالمي على النفط بشكل موسمي في نوفمبر 2022 بمقدار 1.7 مليون برميل في اليوم إلى أعلى مستوى له منذ فبراير من 2022.

وأضافت البيانات أن النمو المرتفع جاء مدفوعًا بشكل أساسي بالمكاسب في الصين واليابان والهند، حيث انتعش الطلب الصيني بنحو 1.0 مليون برميل في اليوم على أساس شهري، وارتفعت واردات الصين من النفط الخام 1.22 مليون برميل في اليوم إلى أعلى مستوى لها في 20 شهرًا.

وبالرغم من ارتفاع الطلب إلا أن إنتاج النفط الخام العالمي انخفض بمقدار 599 ألف برميل في اليوم في نوفمبر إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، بقيادة التخفيضات في المملكة العربية السعودية والعراق.

وفي الوقت التي شددت الأسواق مقارنة بشهر أكتوبر، ارتفعت مخزونات الخام والمنتجات المكررة موسمياً بمقدار 29.8 مليون، ولا تزال المخزونات العالمية أقل بمقدار 396 مليون برميل من متوسط ​​الخمس سنوات.

وأشار التقرير إلى أن الطلب العالمي بلغ 100% من مستويات ما قبل COVID في نوفمبر، بينما بلغ إنتاج الخام 97% من مستويات ما قبل الوباء.

انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا

وعلى الجانب الآخر، انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بمقدار 2.2 مليار متر مكعب في نوفمبر، وهو أقل من متوسط ​​السحب الموسمي البالغ 7.0 مليار متر مكعب، حيث بلغت المخزونات 93% ممتلئة بنهاية الشهر.

ووفق تحديث قواعد بيانات «جودي» للنفط والغاز يوم الخميس، أبلغت 50 دولة عن بيانات للشهر الأخير من نوفمبر 2022، والجدير بالذكر أن تحديث هذا الشهر لم يتضمن بيانات من روسيا.

وتمثل البيانات المقدمة لشهر نوفمبر أكثر من 70% من الطلب العالمي على النفط و57% من إنتاج الخام العالمي.

وانخفض إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية بمقدار 489 ألف برميل في اليوم إلى 10.47 مليون برميل في اليوم، وانخفضت صادرات النفط الخام بمقدار 493 ألف برميل في اليوم لتصل إلى 7.28 مليون برميل في اليوم - وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، كما ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 3.0 مليون وانخفضت مخزونات المنتجات بمقدار 2.5 مليون، وارتفع حرق النفط الخام المباشر بشكل عكسي موسميًا بمقدار 49 كيلو بايت / يوم ليصل إلى 429 كيلو بايت / يوم - وهو أعلى مستوى موسمي في خمس سنوات.

وفي روسيا انخفض إنتاج النفط الخام بمقدار 107 آلاف برميل في اليوم إلى 9.99 مليون برميل في اليوم وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، وارتفع استهلاك المصفاة بمقدار 77 كيلو بايت / يوم ليبلغ 5.64 مليون برميل / يوم.

كما ارتفع الطلب في الصين بنسبة 985 كيلو بايت / يوم - أعلى مستوى في تسعة أشهر، وزادت واردات النفط الخام بمقدار 1.22 مليون برميل في اليوم لتصل إلى 11.41 مليون برميل في اليوم - وهو أعلى مستوى خلال 20 شهرًا، ارتفع إجمالي صادرات المنتجات بمقدار 495 ألف برميل في اليوم إلى 1.61 مليون برميل في اليوم - وهو أعلى مستوى في 17 شهرًا.