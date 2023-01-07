أخبار اقتصادية: ارتفاع مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك.. وبايدن يغيب عن «دافوس»

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، عدة أحداث، كان من أهمها ارتفاع سوق الأسهم، عند إغلاق التداول في «بورصة نيويورك» الأمريكية، فيما أعلنت «واشنطن» عدم مشاركة الرئيس جو بايدن في اجتماعات منتدى «دافوس» الاقتصادي.

أغلقت سوق الأسهم الأمريكية، في جلسة تداول، أمس الجمعة، في «بورصة نيويورك»، على ارتفاع، وصعد مؤشر «ناسداك المجمع»، 264.05 نقطة « 2.56%»، ليسجل 10569.29 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع «داو جونز الصناعي» بنسبة «2.13%»

كما ارتفع «داو جونز الصناعي»، 700.53 نقطة،«2.13%» ليحقق عند إغلاق جلسة التداول، عند33630.61 نقطة، كذلك صعد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» 86.98 نقطة «2.28%»، ليسجل 3895.08 نقطة.

وفي سوق النفط، تباينت أسعار «الذهب الأسود» عند تسوية تعاملات، أمس الجمعة. وتراجعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنحو 0.2%، لتحققق 78.57 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي الوسيط بنسبة 0.1% مسجلة 73.77 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية»

السفير الأمريكي لدى سويسرا يشارك في اجتماعات «دافوس»

بدورها، قالت السفارة الأمريكية في مدينة «بيرن» السويسرية، إن الرئيس، جو بايدن، لن يكون حاضراً في منتدى «دافوس» الاقتصادي العالمي الذي سيجري في الفترة من 16-20 يناير الجاري، مشيرة إلى مشاركة السفير الأمريكي لدى سويسرا سكوت ميلرفي الاجتماع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ويتألف الوفد الأمريكي المشارك في اجتماعات منتدى «دافوس»، ممثل الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، عدة أعضاء من «الكونجرس»، وزير العمل مارتن وولش، مدير الاستخبارات الوطنية ايفريل هاينس، الممثل التجاري الأمريكي كاترين تاي، مدير مركز التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» كريستوفر راي، مدير «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» سامانتا باور.

من جانبها، تواصل «أنقرة» مفاوضاتها مع «موسكو» بشأن موضوع تأجيل مدفوعات الغاز الطبيعي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.