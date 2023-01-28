محافظ جنوب سيناء: انتهاء جمع درجات الطلبة في الشهادة الإعدادية الأسبوع الجاري

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2022/ 2023، سوف يوقع بالتوقيع عليها تمهيدا لإعلانها بالإدارات التعليمية بعد أعمال جمع ورصد الدرجات، التي ستنتهي الأسبوع الجاري.

الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط

وقال «فودة» في تصريح خاص إن هناك غرفة عمليات تتابع امتحانات الشهادة الإعدادية لم تتلق أي بلاغات طوال فترة الامتحانات التي انتهت الخميس الماضي، مشيراً إلى أن الأسئلة جاءت في مستوي الطالب ومن داخل المنهج الدراسي.

الدقة والشفافية في رصد الدرجات

وشدد على أن تكون عمليات التصحيح ورصد الدرجات دقيقة وشفافة لإعطاء كل ذي حق حقه، وضمن الحياد بين الجميع، وقال إن عمليات المراجعة ورصد الدرجات سوف ينتهي الأسبوع الجاري، تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول.

أوضح محافظ جنوب سيناء إن إجمالي الطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 3308 طالب وطالبة موزعين على 75 لجنة على مستوي الإدارات الثمانية بالمحافظة.

وتابع أن عمليات تصحيح أوراق الإجابة بدأت اليوم السبت «الكونترول» المركزي بطور سيناء وسوف يتم إعلان النتائج.