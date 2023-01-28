«الأرصاد» توضح المناطق المعرضة لسقوط الأمطار الأسبوع الحالي.. 3 أيام

ارتفاع في درجات الحرارة تشهده كل الأنحاء خلال الفترة الحالية، كانت ذروته أمس الجمعة، الذي شهد أيضا نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما جعل الكثيرون يتساءلون عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، وهل ستستمر الأجواء أم أن هناك تغيرات ستحدث؟، الأمر الذي جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية توضح تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة والوجه الحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، وباردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد في الليل، وتنشط الرياح على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه من المتوقع أن يشهد عدد من المناطق سقوط أمطار خلال الأسبوع الحالي، إذ أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة يوم الاثنين المقبل، بنسبة حدوث تتراوح بين 30 و40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة ليوم الثلاثاء، فمن المتوقع استمرار سقوط الأمطار أيضا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

فرص سقوط الأمطار تستمر لليوم الثالث على التوالي

وتستمر فرص سقوط الأمطار لليوم الثالث على التوالي، حتى يوم الأربعاء المقبل، لتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، لتنعدم فرص سقوط الأمطار بدءا من يوم الخميس في نهاية هذا الأسبوع.