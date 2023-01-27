حالة الطقس في سوهاج اليوم.. مشمس حار نهارا ومعتدل البرودة ليلا

ترتفع درجات الحرارة، اليوم الجمعة، على محافظة سوهاج ليصبح الطقس حار نهارًا معتدل البرودة ليلًا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، لتسجل درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية، بعد أسبوع من انخفاض الحرارة ليلًا لأقصى معدلاتها وتسجيل سوهاج أكثر مدن الصعيد برودة.

طقس سوهاج اليوم

وطقس سوهاج اليوم الجمعة، مشمس نهارًا ونسبة الرطوبة 36%، بينما يتوقع نشوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من النهار بسرعة 5 كم بالساعة، فضلًا عن انعدام فرصة سقوط الأمطار.

وتتابع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج، حالة الطقس كل ساعة لأخذ الاحتياطات اللازمة عند حدوث أي من الظواهر الجوية التي تستدعي التدخل أو التحذير مثل سقوط الأمطار أو نشوب الرياح أو الشبورة المائية التي تؤثر على الرؤية خاصة على الطرق الصحراوية، الشرقية والغربي بالمحافظة.

طقس سوهاج غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس سوهاج غدًا، ارتفاع في درجات الحرارة العظمى والصغرى مع زيادة نشاط الرياح، وارتفاع نسبي بالرطوبة مع انعدام سقوط الأمطار.