تقلبات في حالة الطقس بالمنوفية ونشاط للرياح المحملة بالأتربة غدا

تشهد محافظة المنوفية حالة من التقلبات في حالة الطقس، ونشاط للرياح محملة بالأتربة، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة في أوقات الليل واعتدال الأجواء في الصباح، مع تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الرياح المحملة بالرمال والأتربة في أغلب المحافظات غدا السبت .

حالة الطقس اليوم في المنوفية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن المنوفية تسجل درجة حرارة 26 للعظمى والصغرى 14 درجة اليوم الجمعة، وتسجل محافظات الوجه البحري درجات حرارة مرتفعة في الصباح وانخفاض في المساء بواقع 10 درجات على الأقل .

درجة حرارة الطقس في المنوفية غدا السبت

وأشارت الأرصاد، إلى أن المنوفية، تسجل درجة حرارة 24 درجة للعظمى، والصغرى 12 درجة غدًا، حيث تشهد المحافظة وباقي الوجه البحري انخفاضا في درجة الحرارة غدا مقارنة بدرجة الحرارة اليوم الجمعة، مع استمرار نشاط الرياح المحملة بالأتربة.

وتشهد محافظة المنوفية ومحافظات الوجه البحري بشكل عام استقرارا في درجة الحرارة خلال الأسبوع المقبل، حيث تسجل درجة الحرارة يوم الأحد العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

وحذرت الأرصاد الجوية من تراجع درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وتسجل درجة الحرارة العظمى 18 درجة، والصغرى 10 درجات.