مصرع طالب بعد تناوله جرعة زائدة من علاجه عن طريق الخطأ بسوهاج

لقي طالب في العقد الثاني من العمر مصرعه إثر قيامه بتناول جرعة زائدة من علاجه عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابته ووفاته، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

مصرع طالب تناول جرعة زائدة من علاجه

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول «محمود ع ا ع»، 17 عامًا، طالب، لمستشفى سوهاج الجامعي ويقيم ناحية دائرة مركز سوهاج، مصابًا بحالة إعياء وادعاء تناول مادة غير معلومة، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

وبسؤال شقيقه «أحمد ع ا ع»، 22 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر أن شقيقه المذكور يعاني من مرض الصرع، وتناول جرعة زائدة من العلاج الخاص به عن طريق الخطأ ما نتج عنه إصابته ووفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

تحرير المحضر بالواقعة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.