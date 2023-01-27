3 طرق للإبلاغ عن احتكار السلع الغذائية في سوهاج.. بينها «فيس بوك»

أعلنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، محاربتها لاحتكار السلع الغذائية كافة، ودعت المواطنين بالإبلاغ عن أي محتكر، وفقًا لتصريح المهندس محمد إبراهيم وكيل مديرية التموين بسوهاج، لـ«الوطن».

وقال «إبراهيم»، إن مديرية التموين تناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي مخزن أو تاجر محتكر للسلع الغذائية أو غير الغذائية بأي مكان في مدن وقرى ومراكز المحافظة، وذلك لإدارة حماية المستهلك بسوهاج.

طرق الإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية بسوهاج

وأضافت سحر حامد عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك بسوهاج، في حديثها لـ«الوطن»، أن الإدارة تتلقى البلاغات عبر 3 طرق، وهي:

- تقديم بلاغ رسمي لإدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج، بمقر المديرية الرئيسي بمدينة سوهاج في حي شرق أمام أسواق الشريف، مديرية التموين الطابق الرابع.

- الاتصال هاتفيًا على رقم الإدارة 01065396405.

- التواصل على وسائل التواصل الاجتماعي للإدارة، عبر تطبيق الواتساب أو الصفحة الرسمية للإدارة على «فيس بوك».

سرية بيانات المُبلغ بتموين سوهاج

وأكدت «عجاج» أن بيانات المواطن المُبلغ عن السلع الغذائية وغير الغذائية المحتكرة، سرية تمامًا ولن يتم ذكرها بأي محضر رسمي أو أمام أي جهة أخرى.