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القاهرة الإخبارية: نائب ترامب يعلن تحمله مسؤولية اكتشاف وثائق سرية بمنزل الرئيس السابق

كتب:

محمود البدوي
09:42 ص | السبت 28 يناير 2023
مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن تحمله المسؤولية الكاملة بعد العثور على وثائق سرية في منزله بولاية إنديانا، موضحًا أنه لم يكن على علم بأن الوثائق موجودة في منزله، لكنه أقر بأن افتقاره إلى الوعي ليس عذرًا.

«بنس»: حدثت أخطاء وأنا أتحمل المسؤولية كاملة

وأضاف «بنس»، أنه يجب أن يكون واضحًا في حديثه، وعليه قول الحقيقة بأن هذه الوثائق السرية لا ينبغي أن تكون في مسكنه الشخصي، «تم ارتكاب أخطاء، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة»، وجاء ذلك بعد خمسة أشهر من إخباره بأنه لم يأخذ سجلات سريّة معه عندما غادر منصب نائب الرئيس.

وقال نائب الرئيس الجمهوري السابق، عندما سئل عما إذا كان قد احتفظ بأي من هذه المعلومات: «لا، ليس على حد علمي»؟.

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