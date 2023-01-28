«الصحة» تكشف سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر.. 101 حالة الأسبوع الماضي

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، عن المعدل الوبائي لفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، وقالت الوزارة إنه جرى تسجيل 101 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، وهناك انخفاض كبير في عدد مصابي كورونا، مقابل ارتفاع في أعداد مصابي الأنفلونزا الموسمية عن العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعود إالى فصلي الشتاء والخريف.

وزارة الصحة تكشف سبب انخفاض اصابات كورونا

ومن جانبه علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن سبب انخفاض إصابات كورونا، وقال في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «هناك وعي بين المواطنين بفيروس كورونا بشكل أكبر عن الموجات الأولى للفيروس، وارتفاع عدد المواطنين الحاصلين على الجرعتين (الأولى والكاملة) الذي وصل إلى 40 مليون مواطن، وهناك توسعات في حصول المواطنين على الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا».

ماذا قالت وزارة الصحة عن اللقاح المعدل لكورونا؟

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاح المعدل المقرر أن تتسلمه مصر خلال أسبوعين، سيكون معززا للجهاز المناعي ومواجهة متحور «أوميكرون» باعتباره أسرع المتحورات التي ظهرت لفيروس كورونا حتى الآن، وقدرته على إصابة عدد من الأفراد بمجرد التعامل مع حالة مصابة بالمتحور.

وعن مراكز تلقي لقاح كورونا، أوضح «عبد الغفار» أنه جرى الإعلان عن توفير لقاحات كورونا بالوحدات الصحية ومراكز تلقي لقاح كورونا، لافتا إلى أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة ومعرفة أقرب مكان لتلقي لقاح كورونا من جهة الشخص الراغب في التطعيم، مؤكدا أن الجرعات التنشيطية لا تحتاج إلى التسجيل المسبق للحصول عليها.