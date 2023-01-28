‎أبرز المعلومات عن فيلم تاج للفنان تامر حسني بعد انضمام مي عمر

أعلن الفنان تامر حسني، انضمام الفنانة مي عمر، إلى قائمة أبطال فيلم تاج، وهو التجربة الثانية لـ تامر حسني مع المخرجة سارة وفيق، التي شارك معها من قبل في فيلم «مش أنا»، الذي عرض العام قبل الماضي.

تامر حسني يكرر تجربة التأليف من خلال فيلم تاج

وفي فيلم تاج يكرر الفنان تامر حسني تجربة التأليف بعدما كان قد خاضها من قبل في أكثر من عمل سينمائي، ومن بينها فيلمه الأخير «بحبك»، الذي قدمه مع الفنانة هنا الزاهد، وقبله فيلم «مش أنا»، الذي قدمه مع حلا شيحا.

وفيلم تاج، يجمع تامر حسني مجددا بالفنانة مي عمر، بعدما تعاونا مسبقا ضمن أحداث فيلم «تصبح على خير» الذي جرى تقديمه عام 2017، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نور ودرة.