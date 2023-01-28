شروط التقديم لوظيفة مدير عام إدارة الموارد البشرية بالتنمية المحلية

حددت وزارة التنمية المحلية، الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، وباب التقديم للوظيفة مستمر حتى 8 فبراير المقبل، ضمن حزمة من الوظائف المطلوبة، ومن المهام والصلاحيات المطلوبة للتقديم للوظيفة مايلى،

مهام وظيفة مدير عام إدارة الموارد البشرية

-تقديم المقترحات بشأن الإجراءات ونظم العمل والاحتياجات من الموارد البشرية والتدريبية والمالية والمستلزمات الإدارية اللازمة لتنفيذ الأعمال والأنشطة المختلفة بالإدارة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

- متابعة وتقييم أعمال الإدارة والعاملين والتأكد من إنجازها وفقا للبرامج التشغيلية المتفق عليها، من حيث الكفاءة بما يضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة من الوزارة.

- المشاركة فى وضع الخطة السنوية للإدارة بما يتفق مع استراتيجية الوزارة ووضع الأهداف التنفيذية والبرامج ومعدلات الأداء المطلوب تحقيقها.

- دراسة الموضوعات الخاصة بشؤون ورعاية الموظفين، بالإضافة إلى إبداء المقترحات والتوصيات التي من شأنها تطوير النظم الوظيفية.

- المشاركة في اقتراح وتنفيذ سياسات الندب والإعارة ومنح الإجازات الخاصة بالوزارة.

- العمل على تطوير وتحديث نظم معلومات الموارد البشرية بالتنسيق مع القائمين على التقسيم التنظيمي الخاص بنظم المعلومات والتحول الرقمي أو المسؤولين عن ميكنة نظم العمل الداخلية لميكنة عمليات إجراء الموارد البشرية.

- متابعة الحضور والانصراف والاجازات والمأموريات يوميًا وتوقيتات العمل الرسمي.

- الإشراف على استخراج استمارات بيان الحالة لأصحاب الشأن أو للجهات صاحبة الحق في طلبها.

- تطبيق النظم والقواعد المتعلقة بشؤون وأوضاع الموظفين وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

- الحفاظ على سجلات ومستندات الموظفين إلكترونيًا أو ورقيًا وتحديثها ومتابعتها.

- الإشراف على اتخاذ إجراءات التوظيف بالتعاون والتنسيق مع إدارة وتنمية المواهب

- العمل على اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالحياة الوظيفية للموظفين، من ندب وإعارة ونقل وإجازات وإنهاء إجراءات الخدمة والمعاش المبكر، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات والكتب الدورية والإجراءات المنظمة لذلك.

-اتخاذ الإجراءات اللازمة للترقية للوظائف الأعلى.

-التعاون مع التقسيم التنظيمي لإدارة وتنمية المواهب في نشر أدلة إرشادية وتعريفية وتوعوية حول عمليات الموارد البشرية.

نتائج الوظيفة

- تحديث الملفات الوظيفية للعاملين بوزارة التنمية المحلية أولا بأول.

-الأرشفة الإلكترونية للبيانات والمستندات.

- اتخاذ الإجراءات الخاصة بالموظفين طبقًا للوائح والقانون.

- مناقشة المسائل والقضايا التي تواجهها الوزارة والعمل على حلها.