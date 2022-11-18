سعر السمك اليوم في بورسعيد.. الجمبري بيبدأ من 80 جنيها

تستقبل محافظة بورسعيد أسبوعيًا رحلات اليوم الواحد، ويأتي الزائرين من مختلف المحافظات إلى سوق العرب؛ لشراء وتناول الأسماك الطازجة.

وتقدم «الوطن» لقرّائها أسعار السمك اليوم في سوق العرب ببورسعيد.

جمبري تقشير 80 جنيهًا

وقال محمد محسن، تاجر أسماك بسوق العرب، إنّ الإقبال أكثر على الجمبري والسيبيا، مستعرضًا أسعار السمك اليوم.

- لوت 70 جنيها.

- بوري ما بين 60-90 جنيهًا.

- شخرم 60 جنيهًا.

- باغه 60-80 جنيهًا.

- كابوريا 60 جنيهًا.

- شبار أخضر 60 - 70 جنيهًا.

- دنيس بلدي وسط 100 جنيه.

- سيوف 100 جنيه.

- بوري بلدي مبطرخ 100 جنيه.

- دنيس بلدي صغير الكيلو 60 جنيهًا.

- دنيس كبير 100 جنيه.

- جمبري أحمر 140 جنيهًا.

- جمبري تقشير 80 جنيهًا للكفتة.

- سيبيا 140 جنيهًا.

- سهيلي مبطرخ 130 جنيهًا.

ويقول محسن فؤاد، تاجر أسماك بسوق العرب، إنّه أقدم أسواق بورسعيد وأنّ الأسعار فيه أقل من الأسواق الأخرى، مضيفا أنّ أسعار السمك اليوم شهدت انخفاضًا في أنواع الشبار والشخرم.

وقال محمود حمزة من الإسماعيلية، إنّه يأتي إلى بورسعيد باستمرار ويحرص على تناول الأسماك في سوق السمك الجديد ببورسعيد، إذ يختار السمك ويطهيه بالطريقة التي يفضلها ويشتري الأرز والمقبلات، ويأكل في المكان نفسه.