سعر السمك اليوم في كفر الشيخ.. البلطي يبدأ من 32 جنيها والجمبري يصل لـ282

سجل سعر السمك اليوم في كفر الشيخ، تراجعا طفيفا ما بين جنيه واحد حتى جنيهين في أنواع بعض الأسماك، سواء البحرية أو النيلية، صباح اليوم الأربعاء، داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وفقاً لحركة التداول «البيع والشراء»، في مدن ومراكز المحافظة.

سعر السمك اليوم في كفر الشيخ

كشف كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر السمك اليوم ، قد شهد تراجعا ملحوظا في بعض الأنواع البحرية، بما يصب بالنفع علي قطاع المستهلكين في المحافظة، إذ سجلت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء:

سعر السمك البلطي، 32 حتى 41 جنيها للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير.

سعر أسماك البوري «الطوبار»، 44 حتى 66 جنيها للكيلو من الحجم الكبير.

سعر أسماك الكابوريا، 44 جنيهاً للكيلو، وسط تراجع بلغ جنيها واحدا لكل كيلو.

سعر السمك البياض، 54 جنيها للكيلو، وسط تراجع بواقع جنيهين لكل كيلو.

سعر السمك البوري، 45 حتى 71 جنيها للكيلو.

سعر السمك البليمي، 42 جنيها للكيلو.

سعر سمك «المبروك»، 30 جنيها للكيلو.

سعر القراميط البيضاء، 19جنيها للكيلو.

سعر القراميط ذات اللون الداكن، 17جنيها للكيلو.

سعر الجمبري الأحمر، 95 جنيها للكيلو من الحجم الصغير.

سعر الجمبري، 282 جنيها للكيلو من الحجم الكبير.

سعر كيلو اللوت 93 جنيها للكيلو، وسط تراجع بواقع جنيهين لكل كيلو.

سعر أسماك القاروص 157 جنيها.

سعر السمك اليوم في كفر الشيخ الأربعاء

وأوضح كرم، أن سعر السمك اليوم في كفر الشيخ، قد شهد حراكا كبيرا في بيع أسماك البلطي، والبوري، والجمبري، والسردين.

سعر سمك موسى، 96 جنيها للكيلو.

سعر سمك الدنيس، 65 جنيها للكيلو.

سعر سمك الحبار، 143 جنيها للكيلو، وسط تراجع جنيهؤن لكل كيلو.

سعر السردين، 57 جنيها للكيلو.

سعر الثعابين السمكية، 135 حتى 155 جنيها للكيلو.

سعر سمك الوقار، 163 جنيها للكيلو.

سعر السمك البربوني 63 جنيها للكيلو، وسط تراجع بواقع جنيهين لكل كيلو.