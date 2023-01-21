سعر السمك اليوم بالمحافظات.. البلطي بـ28 جنيها والجمبري بـ85

سجل سعر السمك اليوم بالمحافظات، تراجعا في العديد من أنواع الأسماك سواء للبحرية أو النيلية، وذلك من خلال عمليات تداول البيع والشراء ببورصة أسماك الرياض، بمحافظة كفر الشيخ.

وتعد بورصة أسماك الرياض هي الوحيدة الرسمية على مستوى محافظات الجمهورية المعنية بتحديد أسعار الأسماك، اليوم السبت، حيث شهدت أسماك القاروص، والحبار، والثعابين، والوقار، تراجعا ما بين 5 جنيهات حتى 7 جنيهات لكل كيلو مباع.

سعر السمك اليوم بالمحافظات

أكد كرم الشامي عضو مجلس إدارة بوصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر السمك اليوم بالمحافظات، شهد تراجعا لبعض أنواع الأسماك، بما يعود بالنفع على المستهلكين في شتى محافظات الجمهورية، بينما سجلت أسعارها اليوم كالتالي:

سعر السمك البلطي 28 حتى 39 جنيهاً للكيلو للأسماك ذات الحجم الكبير.

سعر أسماك البوري «الطوبار» 37 حتى 66 جنيها للكيلو للأسماك ذات للحجم الكبير.

سعر أسماك الكابوريا 50 جنيهاً للكيلو.

سعر السمك البياض 58 جنيها للكيلو.

سعر السمك البوري 38 حتى 67 جنيهاً للكيلو.

سعر السمك البليمي 42 جنيهاً للكيلو.

سعر سمك «المبروك» 25 جنيهاً للكيلو.

سعر القراميط البيضاء 15جنيهاً للكيلو، وسط تراجع بلغ جنيهين لكل كيلو.

سعر القراميط ذات اللون الداكن 13 جنيهاً للكيلو، وسط تراجع بلغ ثلاثة جنيهات لكل كيلو.

سعر الجمبري الأحمر 85 جنيهاً للكيلو ذات الحجم الصغير.

سعر الجمبري 250 جنيهاً للكيلو ذات الحجم الكبير.

سعر كيلو اللوت 92 جنيهاً للكيلو.

سعر أسماك القاروص 145 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

سعر السمك اليوم بالمحافظات السبت

وأوضح «كرم»، أن سعر السمك اليوم بالمحافظات، أسعارها تشهد ما بين استقرار وتراجع ملحوظ يعود بالنفع على المواطنين في محافظات الوجهين البحري والقبلي من العام الجاري 2023.

سعر سمك موسى 85 جنيهاً للكيلو.

سعر سمك الدنيس 58 جنيهاً للكيلو.

سعر سمك الحبار137 جنيهاً للكيلو، وسط تراجع بلغ 7 جنيهات لكل كيلو.

سعر السردين 50 جنيهاً للكيلو.

سعر الثعابين السمكية 125 حتى 140 جنيهاً للكيلو، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو ليسجل تراجع لليوم الثاني علي التوالي.

سعر سمك الوقار 142 جنيهاً للكيلو، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

سعر السمك البربوني 68 جنيهاً للكيلو.