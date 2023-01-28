عرض مسرحية «101 عزل» في قرى 6 مراكز بأسيوط ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنظيم عروض مسرحية بالقرى والمراكز خلال الفترة بين 2 - 7 فبراير 2023، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن خطة أعدتها الدولة ممثلة في وزارة الثقافة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بوعي المواطن واستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتعزيز الهوية المصرية ونشر التنوير وتطوير الوعي الجمعي والاهتمام بالنشء لخلق جيل قادر على استكمال بناء الوطن، ومجابهة التعصب وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي إلى مختلف القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجا لتنفيذ مستهدفات برنامج الدولة لبناء الإنسان والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

سلسلة عروض مسرحية

وأوضح محافظ أسيوط خلال لقائه مع ضياء مكاوي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، أن هناك تعاونًا بين «حياة كريمة» و«الثقافة» لتقديم سلسلة عروض مسرحية في القرى المصرية لمواجهة الفكر المتطرف واستعادة قيمة الفن في التنوير والتثقيف وبناء الإنسان المصري، واستكمال جهود الدولة في بناء المواطن المصري.

ولفت إلى أنه سيتم عرض مسرحية «101 عزل» لمسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، وتطوف العروض بقرى مراكز أبنوب والفتح وساحل سليم وأبو تيج والبداري والقوصية لتقديم الفن والثقافة لكل المواطنين، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الأنشطة والفعاليات، داعيا جميع المواطنين للحضور والاستمتاع بالعروض الثقافية والفنية.

فعاليات مشروع مسرح المواجهة

وأضاف ضياء مكاوي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، أنه بناءً على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، سيتم تنفيذ برناج ثقافي بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث سيتم عرض مسرحية «101 عزل» ضمن فعاليات مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع الإنتاج الثقافي لوزارة الثقافة، من تأليف علي عبد القوي الغلبان، وإخراج محمد درويش.

وتدور أحداث العرض المسرحي في إطار درامي كوميدي حول معاناة الأطقم الطبية خلال فترة انتشار جائحة كورونان وتضحيات جيش مصر الأبيض داخل المستشفيات من أجل سلامة المواطنين، لافتا إلى أن العرض المسرحي سيتم تقديمه في الفترة من 2 إلى 7 فبراير 2023، ويبدأ الخميس 2 فبراير صباحًا بمسرح مدرسة المرحوم وائل بركات بقرية كوم أبو شيل بمركز أبنوب.

مواعيد عرض المسرحية

كما يتم عرض المسرحية يوم الجمعة 3 فبراير مساءً، بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بقرية بني مر بمركز الفتح، ويوم السبت 4 فبراير مساءً بقصر ثقافة ساحل سليم، ويوم الأحد 5 فبراير صباحًا، بمركز شباب الزرابي بمركز أبوتيج، والاثنين 6 فبراير صباحًا بمجمع مدارس نجع زريق بمركز البداري، وتختتم العروض الثلاثاء 7 فبراير صباحا بمركز شباب رزقة الدير بمركز القوصية.