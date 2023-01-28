رئيس الوزراء يتفقد مدينة «حدائق العاصمة» والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

يُجري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جولة تفقدية لمدينة حدائق العاصمة، التي يجري إنشاؤها بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة بدر.

وتبلغ المساحة الإجمالية المُستهدفة لمدينة حدائق العاصمة، قرابة 33.8 ألف فدان، من المُقرر أن تستوعب عدد سكان يبلغ 2.6 مليون نسمة.

وتقام المرحلة العاجلة من مدينة حدائق العاصمة على مساحة 2350 فدانا، أولها يستهدف إنشاء قرابة 27 ألف وحدة سكنية من عمارات الإسكان الاجتماعي بنموذج 3 غرف وصالة، وقرابة 2500 وحدة سكنية من نموذج الإسكان الاجتماعي نموذج غرفتين وصالة.

وتشتمل المرحلة الثانية من المرحلة العاجلة في مدينة حدائق العاصمة، بحسب مخططات وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الجديدة، على إنشاء قرابة 26 ألفا و500 وحدة سكنية بنموذج الإسكان الاجتماعي 3 غرف وصالة، وقرابة 4700 وحدة سكنية للإسكان المتوسط، و16 ألفا و800 وحدة سكنية بنموذج عمارات «سكن مصر».

ومن المُقرر، أن يزور «مدبولي» المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان، وهي الجولة التي سيفتتح خلالها أحد المصانع الجديدة.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.