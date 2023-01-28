إطلاق اسم الشهيد الرائد أحمد ياسر توفيق على وحدة مباحث مركز كفر الشيخ

أطلقت مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، اسم شهيد الشرطة الرائد أحمد ياسر توفيق، الذي استشهد الأربعاء الماضي أثناء ضبطه لأحد العناصر الخارجة عن القانون، على وحدة مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، تخليداً لذكراه.

ولاقى إطلاق اسم شهيد الشرطة الرائد أحمد ياسر توفيق على وحدة مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، استحسان أهالي محافظة كفر الشيخ، مطالبين اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بإطلاق اسم الشهيد على أحد مدارس المحافظة، تخليدًا لاسمه وتضحياته.

تفاصيل استشهاد الرائد أحمد ياسر توفيق

وكان الشهيد الرائد أحمد ياسر توفيق، 26 عاما، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ضمن قوة أمنية استهدفت «م.م.ع»، 23 عاماً، عاطل، وسبق اتهامه في القضية رقم 1968 لسنة 2021 جنايات مركز قطور، بمسقط رأسه بقرية دفرية، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وفوجئت القوة بإطلاق المتهم أعيرة نارية صوبها، فأصابت الضابط، وأثناء التعامل تمت تصفية المتهم.

جنازة مهيبة لشهيد الشرطة في مسقط رأسه

وودّع الآلاف من أبناء كفر الشيخ، الأربعاء الماضي، الرائد أحمد ياسر توفيق، حيث أدوا صلاة الجنازة عليه بأحد مساجد قرية أبو أحمد التابعة لمركز سيدي سالم، وتم حمل جثمان الشهيد ملفوفا بعلم مصر، على سيارة مكشوفة تابعة للدفاع المدني لمثواه الأخير.

المحافظ يتقدم المشيعين

وتقدم المشيعين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشرطية بالمحافظة، وعد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.