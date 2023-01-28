السيطرة على حريق ورشة أخشاب في «مطرانية ديروط» بأسيوط دون خسائر بشرية

اندلع حريق محدود صباح اليوم السبت، داخل ورشة أخشاب بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز ديروط التابع إلى محافظة أسيوط، وتمت السيطرة على النيران، دون خسائر بشرية.

بلاغ باندلاع حريق في ورشة خشب

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بنشوب حريق داخل ورشة خشب بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة ديروط في محافظة أسيوط.

السيطرة على الحريق دون إصابات

وانتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط، وسيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حريق داخل ورشة خشب بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة ديروط في محافظة أسيوط، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.