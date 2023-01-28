أبرز المعلومات عن هنا يسري صاحبة أغنية «بنت أبويا».. والدها فنان راحل

نالت الفنانة هنا يسري، إشادات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديمها أغنية «بنت أبويا»، التي تجسد علاقة الابنة بوالدها، بكلمات مؤثرة للغاية، تفاعل معها العديد من رواد منصات السوشيال ميديا، إذ يبحث الكثير عن من هي هنا يسري ؟.

الفنانة هنا يسري هي ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وشقيقة الفنان الشاب محمد يسري، ورثت جينات الفن عن أبيها، لكنها انطلقت بموهبة الغناء بصوت مميز للغاية.

أبرز معلومات عن هنا يسري

درست الفنانة هنا يسري، مجال التسويق بناء على نصيحة والدها الذي نصحها بأن تنمي موهبتها الفنية لكن بشرط أن يكون مجال دراستها بعيد عن مجال الفن، لأن المستقبل في مجال الفن غير مضمون فيكون أمامها مجال آخر، وبالفعل أخذت بنصيحته.

لم تنطلق «هنا» في احتراف الغناء إلا بعد رحيل والدها وهي في سن الـ 16 عاما، وكانت قد صرحت في لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامية منى الشاذلي، بأن هذا من الأشياء التى أثرت عليها حتى الآن، لأنها كانت تتمنى أن يشاهدها.

هنا يسري تقدم أغنية لوالدها

قدمت هنا يسري، في بداية احترافها للغناء، إعادة لعدد من الأغاني المعروفة، منها مهرجان بنت الجيران لحسن شاكوش، ثم قدمت عددا من الأعمال الغنائية الخاصة بها، منها خليكي جامدة، ومنتاش بعيد، التي قدمتها لوالدها الراحل.

خاضت هنا يسري تجربة التمثيل من خلال مسلسل «الثمانية»، الذي شاركت فيه بجانب خالد الصاوي وآسر ياسين.